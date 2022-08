Serie A, le ufficialità di oggi: Simeone al Napoli, rinforzi in difesa per il Bologna e il Torino. Dia alla Salernitana (Di giovedì 18 agosto 2022) A 15 giorni dalla chiusura del mercato, molti club di Serie A continuano a muoversi per rinforzare e completare la rosa. Una di queste è... Leggi su calciomercato (Di giovedì 18 agosto 2022) A 15 giorni dchiusura del mercato, molti club diA continuano a muoversi per rinforzare e completare la rosa. Una di queste è...

CrapanzanoRobin : RT @cmdotcom: #SerieA, le ufficialità di oggi: #Simeone al #Napoli, rinforzi in difesa per il #Bologna e il #Torino. Dia alla Salernitana h… - cmdotcom : #SerieA, le ufficialità di oggi: #Simeone al #Napoli, rinforzi in difesa per il #Bologna e il #Torino. Dia alla Sal… - tcm24com : Serie C, le ufficialità di oggi #serieC #mercato - tcm24com : Serie C, le ufficialità del mercato di oggi #serieC #mercato - serieB123 : SerieB Esplode il calciomercato in Serie B: arriva la doppia ufficialità -