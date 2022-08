“Sei una mamma non puoi fare foto così”: Clizia Incorvaia spiazza tutti (Di giovedì 18 agosto 2022) Clizia Incorvaia si mostra sui social in pose provocanti ed è subito polemica. Non si arrestano le vacanze di Clizia Incorvaia che attualmente si sta godendo il fresco del paesaggio di montagna altoatesino, alloggiando presso un magnifico resort, insieme alla famiglia. Rilassante e distensivo, nella tranquillità della natura, in attesa di far rientro a casa. Clizia Incorvaia – Altranotizia (Fonte: Google)Ma naturalmente non mancano le critiche social, subito dopo la pubblicazione di una foto. Difatti, l’influencer ha postato un proprio scatto un po’ particolare, scatenando così un profluvio di commenti. Che cosa avrà mai combinato la dolce metà di Paolo Ciavarro? Clizia Incorvaia ha ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 18 agosto 2022)si mostra sui social in pose provocanti ed è subito polemica. Non si arrestano le vacanze diche attualmente si sta godendo il fresco del paesaggio di montagna altoatesino, alloggiando presso un magnifico resort, insieme alla famiglia. Rilassante e distensivo, nella tranquillità della natura, in attesa di far rientro a casa.– Altranotizia (Fonte: Google)Ma naturalmente non mancano le critiche social, subito dopo la pubblicazione di una. Difatti, l’influencer ha postato un proprio scatto un po’ particolare, scatenandoun profluvio di commenti. Che cosa avrà mai combinato la dolce metà di Paolo Ciavarro?ha ...

