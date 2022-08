“Sei tra le sette bellezze del mondo” Benedetta Parodi in costume fa sognare i fans: la conduttrice mostra il fisico – FOTO (Di giovedì 18 agosto 2022) Benedetta Parodi ha condiviso alcuni scatti mostruosi in cui indossa un costume meraviglioso: la conduttrice mostra il fisico e fa sognare i fans. Benedetta Parodi è una delle conduttrici più apprezzate della nostra televisione. Il suo sorriso è sempre contagioso e la sua bellezza fa impazzire i fans con grande facilità. La nativa di Alessandria, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 18 agosto 2022)ha condiviso alcuni scatti mostruosi in cui indossa unmeraviglioso: laile faè una delle conduttrici più apprezzate della nostra televisione. Il suo sorriso è sempre contagioso e la sua bellezza fa impazzire icon grande facilità. La nativa di Alessandria, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

TizianaFerrario : Ci si può sempre ricredere nella vita,ma sul dittatore #Mussolini che ha portato l'Italia in guerra alleata dei naz… - RossaMcFarland : @tra_venere E che dovrei fare? Passare oltre? Le persone che soffrono non mi lasciano mai indifferente. Se non legg… - Giordan48430646 : RT @RestoFerma: Nn ti voto Sono di destra ma nn ti voto Hai avvallato #vaccini #greenpass e armi in #Ucraina Sei una serva della Nato, a… - fgavazzoni : Sei al governo nella nazione che ha fatto peggio di tutte tra le maggiori nazioni europee per la gestione Covid. Ha… - Jordi28042632 : @VBelloz @fratotolo2 Quindi è più deplorevole una notte di sesso tra consensenzienti piuttosto che una serata di al… -