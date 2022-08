(Di giovedì 18 agosto 2022) Non èdi chile tasse non dichiarando ali propri guadagni e optando per i compensi in nero. Ma èdelle tasse. Quello dia “Il caffè della Versiliana”, a Marina di Pietrasanta, è il classico minestrone allungato con il “dado” per renderlo più saporito e appetitoso. Parlando della lotta al, infatti, il leader della Lega ha spiegato che l’unico sistema sia una riduzione delle imposte. Come farlo? Ovviamente, come sempre, non lo ha detto. Sono convinto che l’unico modo per abbatterenon sia il tetto del contante o la lotteria degli scontrini, ma rendere possibile e conveniente pagare le tasse. #flattax #Versiliana #credo #25settembrevotoLega — Matteo ...

PagellaPolitica : Secondo @marattin, la proposta della Lega sulla #FlatTax al 15% «ha 18 aliquote». È vero: il disegno di legge del p… - AndreaLiberati : RT @GiovanniPaglia: Il fisco giusto secondo Salvini: flat tax e pace fiscale. Milionari ed evasori ringraziano, gli operai continuano a pa… - Travagliato : RT @GiovanniPaglia: Il fisco giusto secondo Salvini: flat tax e pace fiscale. Milionari ed evasori ringraziano, gli operai continuano a pa… - neXtquotidiano : Secondo #Salvini l’evasione fiscale non è colpa di chi evade il Fisco - maripar38 : RT @GiovanniPaglia: Il fisco giusto secondo Salvini: flat tax e pace fiscale. Milionari ed evasori ringraziano, gli operai continuano a pa… -

Poi fu la volta del bollo auto (Berlusconi 2008) e delle accise sui carburanti ( Matteo... • Tassazione agevolata per ilpercettore di reddito in famiglia. • Zero contributi ...Sulla formazione delle liste Matteoassicura: 'Sono pronte al 99%. Noi candidiamo persone ...gli ultimi boatos l'ex ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo farebbe la capolista ... Bagno di folla per Matteo Salvini alla Versiliana Il secondo è stato la centralità dell'evidenza scientifica ... Vorrei però che non venissero messi in discussione i due principi cardine. Invece nelle posizioni di Salvini e Meloni vedo troppe ...Non è colpa di chi evade le tasse non dichiarando al fisco i propri guadagni e optando per i compensi in nero. Ma è colpa delle tasse. Quello di Salvini a “Il caffè della Versiliana”, a Marina di Piet ...