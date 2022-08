Scoppia il caso Medvedev: 'Europei punite i vostri governi'. Per Di Maio è ingerenza. Letta: 'Destra ambigua' (Di giovedì 18 agosto 2022) - Il nostro ministro degli Esteri si dice preoccupato per la grave ingerenza russa, il Pd critica il silenzio del centroDestra chiedendogli di prendere una volta per tutte le distanze da ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 18 agosto 2022) - Il nostro ministro degli Esteri si dice preoccupato per la graverussa, il Pd critica il silenzio del centrochiedendogli di prendere una volta per tutte le distanze da ...

SanMarino_RTV : Partiti alle prese con le candidature. Nel centrodestra c'è chi parla di 'sacrifici' per chi resterà fuori. Fratell… - antonio65683279 : Bastardi gentaglia peggio dei nazisti. Dovete crepare! «Europei punite i vostri governi». Medvedev entra nella cam… - fullNam35087976 : RT @SalvatoreMirag7: Qualcuno sa con chi si candida il cazzaro russo? Con Salvino o con il satrapo di Arcore? Medvedev entra in campagna e… - AnnickQuemper : RT @SalvatoreMirag7: Qualcuno sa con chi si candida il cazzaro russo? Con Salvino o con il satrapo di Arcore? Medvedev entra in campagna e… - SalvatoreMirag7 : Qualcuno sa con chi si candida il cazzaro russo? Con Salvino o con il satrapo di Arcore? Medvedev entra in campagn… -