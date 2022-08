Sci alpino, l’Italia è pronta a volare in Argentina. Gianluca Rulfi: “Goggia e Brignone sono nelle condizioni che volevamo” (Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo due anni la squadra italiana di sci alpino tornerà in Argentina ad allenarsi. Un appuntamento fondamentale ad Ushuaia nella Terra del Fuoco per preparare al meglio la stagione di Coppa del Mondo. Sarà un ritiro molto lungo e che comincerà il 19 agosto e terminerà il 23 settembre. Le prime a partire sono le stelle del settore femminile, coloro che compongono il gruppo Elite: Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino. Successivamente toccherà a slalomisti, gigantisti e a loro si aggregherà anche Dominik. Paris. Verso fine agosto toccherà al gruppo delle polivalenti e ad inizio settembre sarà il turno degli uomini jet azzurri. Ultime ad andare in Sudamerica saranno le slalomiste. l’Italia troverà condizioni davvero ideali per allenarsi, visto che ha nevicato ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo due anni la squadra italiana di scitornerà inad allenarsi. Un appuntamento fondamentale ad Ushuaia nella Terra del Fuoco per preparare al meglio la stagione di Coppa del Mondo. Sarà un ritiro molto lungo e che comincerà il 19 agosto e terminerà il 23 settembre. Le prime a partirele stelle del settore femminile, coloro che compongono il gruppo Elite: Sofia, Federicae Marta Bassino. Successivamente toccherà a slalomisti, gigantisti e a loro si aggregherà anche Dominik. Paris. Verso fine agosto toccherà al gruppo delle polivalenti e ad inizio settembre sarà il turno degli uomini jet azzurri. Ultime ad andare in Sudamerica saranno le slalomiste.troveràdavvero ideali per allenarsi, visto che ha nevicato ...

