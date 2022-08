Sassuolo, come cambia l’ingaggio di Berardi dopo il rinnovo (Di giovedì 18 agosto 2022) Nella serata di ieri il Sassuolo ha ufficializzato il rinnovo di Domenico Berardi. Il nuovo contratto scadrà nel 2027 e con il prolungamento... Leggi su calciomercato (Di giovedì 18 agosto 2022) Nella serata di ieri ilha ufficializzato ildi Domenico. Il nuovo contratto scadrà nel 2027 e con il prolungamento...

FijEma : #Raspadori: nell'accordo con il #sassuolo sembra che sia finito anche un certo Giovanni #Carnevali che si sarebbe p… - MilanCritic : Con #Gabbia titolare il #Milan ha subìto 7 gol tra Firenze e San Siro col #Sassuolo la scorsa stagione. #Maldini ce… - odiolacciuga : RT @Frances12925037: @tenhiju @odiolacciuga Buona la prima. Il gioco non è un gran che ma alcune giocate singole fanno la differenza contro… - Vallina84s : RT @LOccasionale: L’addio di #Raspadori non è un addio come gli altri. Dal 2009 al #Sassuolo, capitano di tutte le giovanili fino alla #Ser… - il_Dans : Immagina paragonare come bandiere Totti e uno come Berardi che se non lascia il Sassuolo è solo perché alle cifre d… -