“Sapete che ha fatto?”. Tara Gabrieletto vuota il sacco su Cristian Gallella. Si riparla di loro (Di giovedì 18 agosto 2022) Tara e Cristian di Uomini e Donne, nuove rivelazioni. I due ex protagonisti nel popolare dating show di Maria De Filippi sono stati tra le coppie più seguite. Lui tronista, lei agguerrita corteggiatrice che alla fine ha avuto la meglio. Non una semplice frequentazione, come molti credevano, ma una relazione con basi solide, fino al matrimonio. Ma le cose tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella le cose non sono andate affatto bene. Dopo aver celebrato la cerimonia a favore di telecamere, quelle di Verissimo, i due si sono lasciati. Lo ha chiarito lo stesso ex tronista: “Abbiamo deciso di separarci. Ognuno prenderà la propria strada. Non metteranno mai in piazza i motivi della separazione”. Così ha parlato Cristian, che pur non fornendo le ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 agosto 2022)di Uomini e Donne, nuove rivelazioni. I due ex protagonisti nel popolare dating show di Maria De Filippi sono stati tra le coppie più seguite. Lui tronista, lei agguerrita corteggiatrice che alla fine ha avuto la meglio. Non una semplice frequentazione, come molti credevano, ma una relazione con basi solide, fino al matrimonio. Ma le cose trale cose non sono andate afbene. Dopo aver celebrato la cerimonia a favore di telecamere, quelle di Verissimo, i due si sono lasciati. Lo ha chiarito lo stesso ex tronista: “Abbiamo deciso di separarci. Ognuno prenderà la propria strada. Non metteranno mai in piazza i motivi della separazione”. Così ha parlato, che pur non fornendo le ...

GassmanGassmann : Ma io dico, sapete che il calcio per noi italiani è una delle passioni più grandi, ci fate pagare parecchio per ved… - AlbertoBagnai : #credo che basti farsi un po’ più furbi: vale per noi e vale per gli elettori. L’alternativa, lo sapete, è con Sper… - AlbertoBagnai : #Credo che basti dargli tempo: - roraigrum : Voi persone che non siete stitiche non sapete quando siete fortunate - mdimaulo : @pdnetwork Bravi ed ora che sono arrivati cosa ci avete fatto? Ahh non lo sapete ... vabbe bravi lo stesso!!! -