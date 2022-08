Sanna Marin nell’occhio della critica. Ecco i motivi (Di giovedì 18 agosto 2022) La premier finlandese, Sanna Marin, da pochissime ore è al centro del gossip. Stando alle ultime notizie, pare che sia finito sui social un video in cui beve, balla e canta ad un party a casa di amici. Sanna Marin: le critiche precedenti Già tempo fa la Marin era stata criticata per aver partecipato a un festival rock. Secondo i suoi detrattori, infatti, questo atteggiamento non sarebbe consono ad un primo ministro. Invece, tra gli utenti della Rete, c’è chi ne apprezza lo stile giovanile e informale. Il video: Ecco i dettagli Nel video Sanna Marin balla e canta, con un gruppo di amici, sulle note del rapper finlandese Petri Nygrd e del cantante pop Antti Tuisku. Secondo il tabloid Iltalehti, tra gli ospiti ... Leggi su zon (Di giovedì 18 agosto 2022) La premier finlandese,, da pochissime ore è al centro del gossip. Stando alle ultime notizie, pare che sia finito sui social un video in cui beve, balla e canta ad un party a casa di amici.: le critiche precedenti Già tempo fa laera statata per aver partecipato a un festival rock. Secondo i suoi detrattori, infatti, questo atteggiamento non sarebbe consono ad un primo ministro. Invece, tra gli utentiRete, c’è chi ne apprezza lo stile giovanile e informale. Il video:i dettagli Nel videoballa e canta, con un gruppo di amici, sulle note del rapper finlandese Petri Nygrd e del cantante pop Antti Tuisku. Secondo il tabloid Iltalehti, tra gli ospiti ...

