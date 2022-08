Sampdoria Women | Pisani | «L’obiettivo è la salvezza Questa è una famiglia»

(Di giovedì 18 agosto 2022) Elena, calciatrice della, fa il punto in vista della prossima stagione di Serie A Femminile: le dichiarazioni a Sampnews24 OBIETTIVO DI SQUADRA – «Proprio perché il format è del tutto nuovo e tante squadre hanno cambiato buona parte della rosa diventa difficile fare previsioni sul campionato. Il nostro obiettivo è chiaro: salvarci e farlo il prima possibile. Avere consapevolezza dei propri mezzi è fondamentale per raggiungere i propri obiettivi, ma è importante mantenere un giusto equilibrio: durante il campionato dovremo rimanere consapevoli delle nostre capacità nei momenti più difficili e tenere i piedi ben saldi a terra nei momenti migliori». FIDUCIA DEL CLUB – «Per me è forte motivo d’orgoglio essere stata riconfermata dalla società, sentire la fiducia da parte del club è un ulteriore stimolo a ...

