Salman Rushdie | parla l’aggressore | “L’ho colpito perché ha attaccato l’Islam”

(Di giovedì 18 agosto 2022) “Ha, non è una brava persona“. Are èdiin un’intervista esclusiva del New York Post dal carcere. Hadi Matar ha aggiunto: “Non mi piace quell’uomo, hale credenze degli islamici, il loro sistema di valori”, spiegando di “rispettare l’ayatollah, credo sia una grande persona”.di– le cui condizioni sono in miglioramento – ha affermato di essere rimasto sorpreso dal fatto che sia sopravvissuto all’attentato. L’uomo ha poi negato di essere mai stato in contatto con i pasdaran iraniani, anche se ha ammesso di essersi “preparato” per l’attacco guardando video dello scrittore su YouTube. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

NEW YORK, 18 AGO L'aggressore di Salman Rushdie è stato incriminato da un grand jury. Hadi Matar comparirà in tribunale alle 13 ora locale, ore 19 italiane. Matar si era dichiarato non colpevole sabato.