Salerno, donna rischia di soffocare al ristorante: poliziotto le salva la vita (Di giovedì 18 agosto 2022) Ha rischiato di soffocare al ristorante per un boccone andato di traverso. Ma grazie all'intervento di un poliziotto penitenziario, fuori dal servizio, che le ha praticato la manovra salvavita, si è evitato il peggio. È accaduto in un locale a Roccadaspide, in provincia di Salerno, nella giornata di Ferragosto.

