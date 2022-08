Salerno, Alfonso Andria: ”Logiche padronali, lascio il Pd” (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’ex presidente della Provincia di Salerno ed europarlamentare Alfonso Andria ha scritto oggi al segretario provinciale del Partito Democratico, Enzo Luciano, per annunciargli la sua decisione di lasciare il partito. Ricordando i suoi trascorsi da deputato europeo alla costituzione del PDE e nel 2007 alla fondazione del PD, Andria, attualmente alla guida del Centro Studi Universitari di Ravello non ha nascosto la sua delusione. “In epoca più recente sul piano nazionale e soprattutto nel contesto locale salernitano, lo spirito fondativo è stato, a mio giudizio, svilito e poi tradito- ha scritto in una lettera al segretario del Pd, ricordandogli di aver sostenuto la sua stessa elezione alla guida del Pd- Pur avendo fatto militanza con passione e assiduità (peraltro negli ultimi 10 anni in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’ex presidente della Provincia died europarlamentareha scritto oggi al segretario provinciale del Partito Democratico, Enzo Luciano, per annunciargli la sua decisione di lasciare il partito. Ricordando i suoi trascorsi da deputato europeo alla costituzione del PDE e nel 2007 alla fondazione del PD,, attualmente alla guida del Centro Studi Universitari di Ravello non ha nascosto la sua delusione. “In epoca più recente sul piano nazionale e soprattutto nel contesto locale salernitano, lo spirito fondativo è stato, a mio giudizio, svilito e poi tradito- ha scritto in una lettera al segretario del Pd, ricordandogli di aver sostenuto la sua stessa elezione alla guida del Pd- Pur avendo fatto militanza con passione e assiduità (peraltro negli ultimi 10 anni in ...

