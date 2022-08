Salernitana, ritorna Verdi? (Di giovedì 18 agosto 2022) Simone Verdi è tornato a Torino alla fine della passata stagione, ma il mercato attorno a lui non decolla e il club granata che continua... Leggi su calciomercato (Di giovedì 18 agosto 2022) Simoneè tornato a Torino alla fine della passata stagione, ma il mercato attorno a lui non decolla e il club granata che continua...

TuttoSalerno : Ritorna il mercato: ultimi due tasselli per una Salernitana competitiva - TuttoSalerno : Salernitana-Roma, le probabili formazioni: ci sono gli ultimi arrivi, ritorna Mazzocchi che va a sinistra - Cucciolina96251 : RT @AroundTransfers: ?????? La #Salernitana ha venduto Stefan #Strandberg che ritorna al #Vålerenga dopo 10 anni a parametro zero. Il #difenso… - AroundTransfers : ?????? La #Salernitana ha venduto Stefan #Strandberg che ritorna al #Vålerenga dopo 10 anni a parametro zero. Il… -