Salario minimo, Calenda cambia idea e si allinea al M5s: "Favorevole a 9 euro l'ora". Quando diceva: "Fissare cifra rischio mortale"

Salario minimo ok ma attenzione a Fissare una cifra, sarebbe pericoloso. Anzi, no, forse meglio fissarla: "Nessuno dovrebbe lavorare per meno di 9 euro l'ora". Carlo Calenda torna sui suoi passi e durante la conferenza stampa di presentazione del programma elettorale della lista Azione/Italia Viva contraddice quanto dichiarato e ribadito in precedenza. Sul Salario minimo "io sono d'accordo, ma deve essere fissato con criteri trasparenti da una commissione indipendente che lo decida su basi oggettive e non per fare campagna elettorale", diceva il 10 giugno arrivando al Salone del Mobile a Milano. "Il rischio mortale – continuava – è che il Movimento 5 stelle, il Pd e altri si mettano a ...

