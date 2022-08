Russo Medvedev a europei: punite alle urne governi "idioti" (Di giovedì 18 agosto 2022) "L'inverno in compagnia della Russia è molto più caldo e confortevole che in uno splendido isolamento con la stufa a gas spenta e i caloriferi congelati". Così in una dichiarazione il vicepresidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) "L'inverno in compagnia della Russia è molto più caldo e confortevole che in uno splendido isolamento con la stufa a gas spenta e i caloriferi congelati". Così in una dichiarazione il vicepresidente ...

