Russia, Medvedev agli europei: “Alle urne punite i vostri politici o l’inverno sarà freddo”. Di Maio e Pd: “Ingerenza”. Conte: “Pericoloso” (Di giovedì 18 agosto 2022) La Russia segue con interesse l’evolversi della situazione politica nei principali Paesi europei. Dopo aver esultato per la caduta del governo Draghi, le dimissioni di Boris Johnson e le difficoltà riscontrate da Emmanuel Macron Alle ultime legislative, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, il falco del Cremlino Dmitri Medvedev, continua la sua opera destabilizzatrice e prende di mira quei Paesi, e l’Italia sarà il primo, che presto dovranno affrontare la tornata elettorale: “Vorremmo vedere i cittadini europei non solo esprimere il malContento per le azioni dei loro governi, ma anche dire qualcosa di più coerente. Ad esempio, che li chiamino a rendere conto, punendoli per la loro evidente stupidità“, ha scritto sul suo canale Telegram ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Lasegue con interesse l’evolversi della situazione politica nei principali Paesi. Dopo aver esultato per la caduta del governo Draghi, le dimissioni di Boris Johnson e le difficoltà riscontrate da Emmanuel Macronultime legislative, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, il falco del Cremlino Dmitri, continua la sua opera destabilizzatrice e prende di mira quei Paesi, e l’Italiail primo, che presto dovranno affrontare la tornata elettorale: “Vorremmo vedere i cittadininon solo esprimere il malnto per le azioni dei loro governi, ma anche dire qualcosa di più coerente. Ad esempio, che li chiamino a rendere conto, punendoli per la loro evidente stupidità“, ha scritto sul suo canale Telegram ...

mauroberruto : Il megafono di #Putin, Dimitri #Medvedev ai cittadini europei: 'Alle urne punite i vostri governi per la loro stupi… - pdnetwork : È inaccettabile che la #Russia provi a influenzare la campagna elettorale in Italia. Tutti i partiti devono prender… - lauraboldrini : Le interferenze della #Russia nelle campagne elettorali di altri Paesi non sono più solo camuffate. #Medvedev oggi… - RobertoAvventu2 : #Russia SAREBBE UN SOGNO,LA LORO STUPIDITA'... ? NON AVERE ANCORA CAPITO CHE IN QUESTO MONDO NON SI PUO' ESIMERE DA… - aboliamoregioni : RT @lauraboldrini: Le interferenze della #Russia nelle campagne elettorali di altri Paesi non sono più solo camuffate. #Medvedev oggi l’ha… -