Rugby: All Blacks, risalita nel ranking. Crolla l’Australia (Di giovedì 18 agosto 2022) Con il solo Rugby Championship a tenere banco in questo agosto ovale, la classifica mondiale è condizionata dalle sfide che coinvolgono Nuova Zelanda, Australia, Sudafrica e Argentina. E le vittorie di All Blacks e Pumas lo scorso weekend fanno sì che alle spalle del podio molto cambi nel ranking mondiale. Non cambia, dunque, il podio, con l’Irlanda prima con 90,03 punti, seguita dalla Francia con 89,41 e il Sudafrica che, nonostante il ko con la Nuova Zelanda, resta terzo, pur scendendo a 87.78 punti. Sfiora il terzo posto proprio la Nuova Zelanda, che dopo essere caduta al quinto posto (peggior risultato di sempre), rialza la testa e balza al quarto posto con 87,76 punti. Perde, dunque, una posizione l’Inghilterra che, pur non giocando, scivola al quinto posto con 86,25 punti. Balzo in avanti, pur stando comoda sul divano, per la ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Con il soloChampionship a tenere banco in questo agosto ovale, la classifica mondiale è condizionata dalle sfide che coinvolgono Nuova Zelanda, Australia, Sudafrica e Argentina. E le vittorie di Alle Pumas lo scorso weekend fanno sì che alle spalle del podio molto cambi nelmondiale. Non cambia, dunque, il podio, con l’Irlanda prima con 90,03 punti, seguita dalla Francia con 89,41 e il Sudafrica che, nonostante il ko con la Nuova Zelanda, resta terzo, pur scendendo a 87.78 punti. Sfiora il terzo posto proprio la Nuova Zelanda, che dopo essere caduta al quinto posto (peggior risultato di sempre), rialza la testa e balza al quarto posto con 87,76 punti. Perde, dunque, una posizione l’Inghilterra che, pur non giocando, scivola al quinto posto con 86,25 punti. Balzo in avanti, pur stando comoda sul divano, per la ...

