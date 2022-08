Ronaldo e la Juventus di nuovo insieme? La bomba: c’è solo un problema (Di giovedì 18 agosto 2022) Il mercato sta per finire e continua a tenere banco la vicenda Cristiano Ronaldo; un suo ritorno alla Juventus è da escludere. Più o meno anno fa, come ricorderete, Cristiano Ronaldo lasciava la Juventus per fare ritorno al Manchester United; un trasferimento costato caro ai bianconeri che, a campionato iniziato e soprattutto con pochi giorni a disposizione sul mercato, hanno dovuto trovare un sostituto, individuato in Kean. Quasi 365 giorni dopo, il talento portoghese è nuovamente protagonista in ottica mercato e si parla di un un suo clamoroso ritorno a Torino anche se i tifosi bianconeri sono decisamente contrari. Cerchiamo di fare chiarezza. AnsafotoLa seconda avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United non è andata secondo i piani del talento portoghese; il sesto posto in Premier League, ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 18 agosto 2022) Il mercato sta per finire e continua a tenere banco la vicenda Cristiano; un suo ritorno allaè da escludere. Più o meno anno fa, come ricorderete, Cristianolasciava laper fare ritorno al Manchester United; un trasferimento costato caro ai bianconeri che, a campionato iniziato e soprattutto con pochi giorni a disposizione sul mercato, hanno dovuto trovare un sostituto, individuato in Kean. Quasi 365 giorni dopo, il talento portoghese è nuovamente protagonista in ottica mercato e si parla di un un suo clamoroso ritorno a Torino anche se i tifosi bianconeri sono decisamente contrari. Cerchiamo di fare chiarezza. AnsafotoLa seconda avventura di Cristianoal Manchester United non è andata secondo i piani del talento portoghese; il sesto posto in Premier League, ...

gippu1 : Con #Depay (Lione 2020) la Juventus proseguirebbe nella curiosa tradizione di comprare giocatori che con i loro gol… - Gazzetta_it : #Juventus #Ronaldo, divorzio maledetto. Non converrebbe riportarlo a Torino? #calciomercato - _Nassimhmd : RT @TrvnksV6: Cristiano Ronaldo vs Juventus | Champions League quarter-final 2018 - Hrithik_Mary : RT @TrvnksV6: Cristiano Ronaldo vs Juventus | Champions League quarter-final 2018 - EmreA_42 : RT @TrvnksV6: Cristiano Ronaldo vs Juventus | Champions League quarter-final 2018 -