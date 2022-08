Romina Carrisi sviene in diretta | paura per la figlia di Albano

(Di giovedì 18 agosto 2022)improvvisamente durante unatelevisiva a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Ecco cosa è successo esattamente. LadiPower è uno dei volti principali di Oggi è un altro giorno, il programma del day-time di Rai Uno condotto da Serena Bortone. Nello studio dello show si avvicendano sempre tanti ospiti che appassionano il pubblico con le loro storie più diverse. Nel corso di una puntata in particolare, succede però qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato. In quella circostanza erano presenti in studio anche il cantante Tullio De Piscopo e l’attrice Violante Placido.e il grande spolvero ad Oggi è un altro giorno Ladel ...

zazoomblog : Ylenia Carrisi è viva la rivelazione choc di Maurizio Costanzo che da ragione a Romina Power. Cos’ha dichiarato -… - nelsonlariccia : @zazoomblog Triste al riguardo Italia Italiani localita nomi vicenda @AvvocatItalia storia YLENIA CARRISI ROMIN… - infoitcultura : Romina Power, profonda tristezza dai Carrisi: dopo Ylenia perde anche lei - zazoomblog : Romina Power spunta la foto degli anni ’60: l’ex moglie di Albano Carrisi spiazza il web - #Romina #Power #spunta… -

SicilianaNotizie

... Al Bano. Per il cantante di Cellino San Marco sarebbe la sua 16esima partecipazione in gara al Festival, alcune delle quali le ha presenziate insieme aPower. Fedez a Sanremo 2023 ...Nonostante i due si siano separati nel lontano 1995, la loro storia d'amore è durata per più di vent'anni dando vita a quattro splendidi figli: Ylenia, Yari, Cristel eJr. Ma, una terribile ... 'Troppe punturine' Romina Carrisi viso gonfissimo: Al Bano sconvolto | La verità Loredana Lecciso è in crisi con il compagno Albano Carrisi Finalmente tutta la verità in merito al rapporto che c'è tra i due.Romina Power si è lasciata andare ad un ricordo del passato. La cantante ha mostrato un momento in cui era presente anche Albano Carrisi. I fan sono letteralmente impazziti. Tra le coppie più amate di ...