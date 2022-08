Romanisti e salernitani, lo spettacolo del tifo all’Arechi (Di giovedì 18 agosto 2022) Due tra le più spettacolari curve d’Italia a confronto. A quello tecnico sul campo si è aggiunto lo spettacolo sugli spalti dello stadio Arechi di Salerno. I Romanisti hanno polverizzato i 2mila biglietti del settore ospiti. Gli altri hanno comunque acquistato il ticket per i settori distinti e tribuna. Nei distinti hanno fatto ‘gruppo’ sul lato prossimo al settore ospiti. In tribuna erano tra i salernitani, in un reciproco rispetto che suggella lo spirito più autentico dello sport. Va chiarito: nessun gemellaggio in vista tra tifoserie che però, evidentemente, riconoscono l’una la bellezza dell’altra. La curva nord avrebbe potuto far registrare il tutto esaurito se solo, in passato, fossero stati acquistati i tornelli necessari. Portando la capienza dell’Arechi a 37mila. Un vero peccato. La Denuncia. Leggi su ladenuncia (Di giovedì 18 agosto 2022) Due tra le più spettacolari curve d’Italia a confronto. A quello tecnico sul campo si è aggiunto losugli spalti dello stadio Arechi di Salerno. Ihanno polverizzato i 2mila biglietti del settore ospiti. Gli altri hanno comunque acquistato il ticket per i settori distinti e tribuna. Nei distinti hanno fatto ‘gruppo’ sul lato prossimo al settore ospiti. In tribuna erano tra i, in un reciproco rispetto che suggella lo spirito più autentico dello sport. Va chiarito: nessun gemellaggio in vista traserie che però, evidentemente, riconoscono l’una la bellezza dell’altra. La curva nord avrebbe potuto far registrare il tutto esaurito se solo, in passato, fossero stati acquistati i tornelli necessari. Portando la capienza dell’Arechi a 37mila. Un vero peccato. La Denuncia.

fabio_salzano : @MarcosPalermo Questa cazzata non so se la scrivi per difendere i romanisti o per infamare i salernitani. Per noi N… - ANDRYFANE : @FrancescoCitro2 @MarcosPalermo Roma salernitana ad aprile tutto lo stadio unito romanisti e salernitani a cantare odio napoli - gjsvlle : i romanisti agli stadi e i veronesi nelle tendenze già ad evocare il vesuvio, che vengono difesi dai tifosi salerni… - Mareluna1926 : Tifosi romanisti che invocano l'eruzione del Vesuvio e i tifosi salernitani che supportano... che cerchio perfetto. - Nick_cannonier : @0Fdlv0 Ce noi Salernitani non li abbiamo sentiti perché ci vantavamo di quanta puzza di pesce avevamo addosso. Per… -