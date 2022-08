gippu1 : La Statistica Pazza del giorno - calciatori di Serie A 2022-23 che hanno segnato in semifinale di Champions: 1 Inte… - OfficialASRoma : ?? Vinci la prima maglia della Roma autografata da Gini Wijnaldum! ?? Partecipa al concorso! #ASRoma - AliprandiJacopo : ????La Roma in partenza per Salerno! Prima trasferta ufficiale per #Dybala, #Wijnaldum e i nuovi acquisti ?? Presente… - sportli26181512 : #Roma, #Wijnaldum e #Matic per la Cremonese: Mourinho ci pensa: Il centrocampista si sta allenando con grande inten… - supporter_roma : @HeyMiChiamoCiao @VoceGiallorossa Figurati che io ho dubbi enormi anche sulle prospettive che hanno Bove e Zalewski… -

non vede l'ora. Si è calato in fretta nella realtà giallorossa. Accolto dall'entusiasmo coinvolgente dei tifosi , che non si vedeva da anni, quasi ogni giorno pubblica qualche post ...Premessa: in una stagione in cui lasi augura di giocare una sessantina di partita, perché significherebbe arrivare in fondo a ...si troverà a dover gestire l'ingresso in squadra di GiniROMA - Wijnaldum non vede l’ora. Si è calato in fretta nella realtà giallorossa. Accolto dall’entusiasmo coinvolgente dei tifosi, che non si vedeva da anni, quasi ogni giorno pubblica qualche post sui ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...