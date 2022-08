Roma, tassista si procacciava clienti alla stazione Termini, ma era irregolare e senza patente (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma – Durante l’attività di prevenzione e repressione del fenomeno di abusivismo in ambito ferroviario, volto a tutela dei lavoratori regolari che adempiono alle prescrizioni di Legge, il personale della Squadra Amministrativa del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, nella giornata di ieri ha svolto attività mirate al rintraccio di persone che, affinando costantemente singolari tecniche di approccio verso gli utenti della stazione, offrono loro un servizio irregolare. Nella fattispecie gli agenti hanno rintracciato un tassista abusivo che, proprio nei pressi dell’uscita della stazione ferroviaria, sul marciapiede lato via Marsala, aveva offerto il servizio di taxi ad alcuni viaggiatori che, convinti e tratti in inganno, lo avevano seguito fino alla vettura privata dello ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 18 agosto 2022)– Durante l’attività di prevenzione e repressione del fenomeno di abusivismo in ambito ferroviario, volto a tutela dei lavoratori regolari che adempiono alle prescrizioni di Legge, il personale della Squadra Amministrativa del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, nella giornata di ieri ha svolto attività mirate al rintraccio di persone che, affinando costantemente singolari tecniche di approccio verso gli utenti della, offrono loro un servizio. Nella fattispecie gli agenti hanno rintracciato unabusivo che, proprio nei pressi dell’uscita dellaferroviaria, sul marciapiede lato via Marsala, aveva offerto il servizio di taxi ad alcuni viaggiatori che, convinti e tratti in inganno, lo avevano seguito finovettura privata dello ...

