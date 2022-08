sulsitodisimone : Un uomo è morto in uno scontro tra auto, moto e camion a Roma - Agenzia_Italia : Nell'incidente avvenuto in via Serenissima, all'altezza di via Prenestina, ha avuto la peggio un 38enne italiano in… - leggoit : Roma: scontro tra auto, moto e furgone sulla Prenestina: morto centauro di 38 anni - TuttoSuRoma : Scontro tra auto, moto e furgone sulla Prenestina: morto un uomo - CorriereCitta : Scontro tra 3 mezzi sulla Prenestina: morto centauro, strada chiusa -

Sul posto gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale diCapitale. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Ancora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto ......stradale stamani aall'incrocio tra via Prenestina e viale della Serenissima: un italiano di 38 anni alla guida di una moto è morto . Ancora da accertare l'esatta dinamica delloma ...(Agenzia Vista) Roma 18 agosto 2022 “Ogni volta che ho litigato con Renzi in tutti questi mesi, anche nei momenti più duri non ho mai disconosciuto il fatto di considerarlo uno dei migliori Presidenti ...Nell'incidente avvenuto in via Serenissima, all'altezza di via Prenestina, ha avuto la peggio un 38enne italiano in sella alla moto, finita contro un Ducato in sosta ...