Roma | il curioso caso del ladro algerino ‘incastrato’ dal Gps dell’Iphone

(Di giovedì 18 agosto 2022) Non si placa, purtroppo, la scia di furti alla stazione diTermini. Ma questa volta il malvivente è stato assicurato alla giustizia proprio grazie al Gps del telefonino che aveva rubato. Oltre al telefono cellulare, ilaveva rubato anche due valigie e all’interno di una d esse c’era proprio il device oggetto di furto. Leggi anche: Stazione Termini, furto sull’Alta Velocità. Ruba tablet, smartphone e vini pregiati: arrestato Ruba valigie alla stazione Termini ma…non fa i conti con il Gps Il protagonista della vicenda è un cittadinodi 32 anni, responsabile di due furti ai danni di alcuni viaggiatori in transito alla stazione Termini ed avvenuti rispettivamente il 16 e il 17 agosto scorso. Come dicevamo, ad ‘incastrare’ ilè stata la localizzazione di un telefono Apple Iphone risultato poi ...

