Roma-Glasgow stasera in tv: orario e diretta streaming Champions League femminile 2022/2023 (Di giovedì 18 agosto 2022) La Roma femminile è pronta a scendere in campo per il primo turno di preliminari della UEFA Women’s Champions League. Questa sera, giovedì 18 agosto a partire dalle ore 20.35, la squadra di Alessandro Spugna affronterà in Scozia il Glasgow City, uno dei top club del campionato scozzese. La partita non verrà trasmessa in diretta tv e streaming. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Laè pronta a scendere in campo per il primo turno di preliminari della UEFA Women’s. Questa sera, giovedì 18 agosto a partire dalle ore 20.35, la squadra di Alessandro Spugna affronterà in Scozia ilCity, uno dei top club del campionato scozzese. La partita non verrà trasmessa intv e. SportFace.

Martina20283405 : Come in realtà Manuel ha convinto Simone a tornare a Roma quando è scappato a glasgow - VoceGiallorossa : ???????La @ASRomaFemminile è al Petershill Park di Glasgow per la rifinitura #ASRoma #Vocegiallorossa… - MusticaG : La #Roma domani gioca a Glasgow la semifinale del primo turno. Una partita da dentro o fuori. E domani su… - LAROMA24 : Roma Femminile: squadra arrivata al Petershill Park di Glasgow (VIDEO) #AsRoma - VoceGiallorossa : ????La @ASRomaFemminile è al Petershill Park di Glasgow #ASRoma #Vocegiallorossa #RomaFemminile -