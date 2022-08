OfficialASRoma : FINISCE QUI! Conquistiamo i primi tre punti del nostro campionato ?? ?? Decide il gol di Bryan @Cristante nel primo… - OfficialASRoma : BRYAN! CRISTANTE! SIAMO AVANTI AL 33'! DAJE BRYAN! DAJE ROMA! #SalernitanaRoma 0-1 @Cristante - AliprandiJacopo : ???? FORMAZIONE UFFICIALE Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini,… - supporter_roma : @CIssaGASR La stessa di Salerno, unico ballottaggio Matic/Cristante - CorSport : #Roma, #Cristante per sempre: scartate le offerte, verso il #rinnovo ?? -

- L'idea, piuttosto concreta, è di legare la propria carriera allacon un doppio nodo praticamente impossibile da sciogliere . Bryansta spingendo in questa direzione, Tiago Pinto ha messo sul tavolo una proposta di rinnovo da oltre 3 milioni annui e, ...Calciomercato: occhi su Asensio, il Tottenham punta ancora ZanioloAssieme alle ultime operazioni di mercato portate avanti da Tiago Pinto, la Roma lavora anche per sistemare la situazione dei rinnovi. La priorità in casa giallorossa è quella di blindare Bryan Crista ...Roma, annuncio ufficiale sul Welcome Pack: ecco quando e dove poterlo ritirare. Il comunicato che fuga ogni dubbio.