Roma: ‘centro commerciale’ di 2000 anni fa scoperto sotto l’Appia Antica (Di giovedì 18 agosto 2022) Sensazionale scoperta lungo l’Appia Antica di fronte a Villa dei Quintili a Roma. Sono stati riportati alla luce un negozio per la vendita dell’acqua e officine per lavorare il piombo, una sorta di piccolo centro commerciale in prossimità dei Tumuli degli Orazi, dove nasce il mito della fondazione della città di Roma. I reperti riportati alla luce sono stati fatti risalire al III e al IV secondo d.C. Leggi anche: Roma: scoperto ponte imperiale di 2mila anni fa sotto la Tiburtina Archeologi al lavoro a Roma Un rinvenimento reso possibile dagli scavi fatti da Stephan Mols e Christel Veen dell’Università Radboud di Nimega dei Paesi Bassi. L’entusiasmo del direttore del Parco Sorpresa ed entusiasmo anche per il direttore del Parco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 agosto 2022) Sensazionale scoperta lungodi fronte a Villa dei Quintili a. Sono stati riportati alla luce un negozio per la vendita dell’acqua e officine per lavorare il piombo, una sorta di piccolo centro commerciale in prossimità dei Tumuli degli Orazi, dove nasce il mito della fondazione della città di. I reperti riportati alla luce sono stati fatti risalire al III e al IV secondo d.C. Leggi anche:ponte imperiale di 2milafala Tiburtina Archeologi al lavoro aUn rinvenimento reso possibile dagli scavi fatti da Stephan Mols e Christel Veen dell’Università Radboud di Nimega dei Paesi Bassi. L’entusiasmo del direttore del Parco Sorpresa ed entusiasmo anche per il direttore del Parco ...

CorriereCitta : Roma: ‘centro commerciale’ di 2000 anni fa scoperto sotto l’Appia Antica - Baroncino62 : @Daniele64181695 @1962Greco Se fai uno Stadio, e nel caso nostro uno Stadio al centro di Roma, hai la fila fuori da… - KroegMark : @LuigiBrugnaro A chi chiede 'cosa hanno violato' rispondo: È come montare il motore del motorino su una bici, otten… - tusciaweb : Maltempo, in arrivo temporali e raffiche di vento su tutto il Lazio Roma - Il Centro funzionale regionale rende no… - Ely_Vally : RT @The_Leegend99: Provo anche su Twitter. Cerco con urgenza una stanza in #affitto a #Roma intorno a Metro A, dal centro in giù. Preferibi… -