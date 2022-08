Roma-Belotti, ci siamo: entro il week end il 'Gallo' sarà nella capitale (Di giovedì 18 agosto 2022) Andrea Belotti sta per cantare "Roma Capoccia". Il "Gallo" entro il week end diventerà infatti un calciatore giallorosso... Leggi su calciomercato (Di giovedì 18 agosto 2022) Andreasta per cantare "Capoccia". Il "ilend diventerà infatti un calciatore giallorosso...

AlfredoPedulla : #Belotti: oggi il #Galatasaray ha offerto 4,5 milioni a stagione più premio alla firma. Lui aspetta ancora solo la #Roma - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | Interessi di @USCremonese e @OfficialUSS1919 per #AfenaGyan. #Belotti aspetta i g… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, #Pinto a Milano al lavoro per concludere alcune cessioni. Solamente dopo, la Roma… - FrancescoBddr16 : RT @Ern4Pel: Il desiderio è forte. Per la squadra che raggiungerebbe. Per i compagni di Nazionale. Per questo Belotti ha deciso di attende… - sostenibile_2 : RT @cmdotcom: #Roma-#Belotti, ci siamo: entro il week end il 'Gallo' sarà nella capitale -