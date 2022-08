Roma, anziano muore in casa da solo, cadavere trovato a Ferragosto: “Sentivamo la puzza dall’appartamento” (Di giovedì 18 agosto 2022) Una triste storia, l’ennesimo dramma della solitudine, arriva da Roma dove il cadavere di un anziano è stato rinvenuto proprio il giorno di Ferragosto. Mentre alcuni condomini erano intenti a trascorrere insieme ad amici e parenti la giornata di Festa con il classico pranzo, il cattivo odore che fuoriusciva dall’appartamento della vittima ha spinto i vicini ad allertare la Polizia. Dopodiché c’è stata la macabra scoperta. cadavere di un Romano trovato in casa a Monteverde La segnalazione è giunta alle forze dell’ordine intorno alle 15.30 di lunedì scorso da uno stabile situato in Via Raffaele Battistini, in zona Monteverde. I poliziotti però, al loro arrivo, hanno trovato la porta di casa chiusa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 agosto 2022) Una triste storia, l’ennesimo dramma della solitudine, arriva dadove ildi unè stato rinvenuto proprio il giorno di. Mentre alcuni condomini erano intenti a trascorrere insieme ad amici e parenti la giornata di Festa con il classico pranzo, il cattivo odore che fuoriuscivadella vittima ha spinto i vicini ad allertare la Polizia. Dopodiché c’è stata la macabra scoperta.di unnoina Monteverde La segnalazione è giunta alle forze dell’ordine intorno alle 15.30 di lunedì scorso da uno stabile situato in Via Raffaele Battistini, in zona Monteverde. I poliziotti però, al loro arrivo, hannola porta dichiusa ...

