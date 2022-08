Rodrigo Alves | da Ken umano a Barbie dopo 90 interventi | ora vuole avere un figlio

(Di giovedì 18 agosto 2022) Classe 1983,nasce a San Paolo da papà brasiliano e madre inglese. Spesso è stato al centro del gossip per le sue numerose trasformazioni. Nel corso della sua vita aveva un unico desiderio quello di diventare il Ken, ma ora è diventata Jessicaaver subito oltre 90di chirurgia estetica. Quindisi è trasformato nellaumana e in questi giorni ha espresso un nuovo desiderio: vorrebbeun. Il suo annuncio ha lasciato i suoi numerosi fan senza parole. Vediamo le sue dichiarazioni al settimanale Nuovo.ha detto addio al Ken: oggi è a tutti gli effetti una donna, una vera e propria ...

Gossip e TV

completa la trasformazione in Barbie/ Rischia la morte Al settimanale, dichiara: ' Più divento bella e più gli uomini si dimostrano interessati a me .' Poi svela di non avere rimpianti ...Jessicasogna di diventare mamma, l'ex Ken umano, è finalmente diventata Jessica, ovvero la Barbie umana. Dopo più di 90 interventi di chirurgia estetica, è a tutti gli effetti ... Da Ken umano a Barbie: “Cerco un italiano per diventare mamma” Apoiador da candidatura de Rodrigo Neves, prefeito influencia menos que Lula e Bolsonaro na disputa pelo Palácio Guanabara, mostra novo levantamento ...Dopo essere diventata la Barbie umana, Jessica Alves desidera diventare mamma: è alla ricerca di un uomo italiano con cui coronare il suo sogno.