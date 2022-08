Rivelazione sul futuro di Zaniolo: in diretta arriva l’annuncio (Di giovedì 18 agosto 2022) Sembra essere finita la telenovela tra Zaniolo e la Juventus. Un’ultima Rivelazione spegne le speranze del popolo bianconero. Nicolò Zaniolo, Roma “Sul mercato bisogna tenere sempre gli occhi aperti, ma dopo gli arrivi di Kostic, Depay, Di Maria e il rientro di Chiesa, è difficile pensare che la Juve torni su Zaniolo”. Questo l’intervento di Niccolò Ceccarini a Radio Bianconera. Da inizio mercato è Zaniolo il nome cardine tra gli obiettivi della Juventus. Prima ancora del tanto atteso arrivo di Angel Di Maria, il giocatore della Roma è stato più volte accostato ai bianconeri. Ogni offerta di Agnelli è stata però rifiutata dai giallorossi che sono rimasti fermi sulle loro posizioni: niente contropartite, solo soldi immediati; nessun diritto o obbligo di riscatto. Condizioni che hanno spinto ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 18 agosto 2022) Sembra essere finita la telenovela trae la Juventus. Un’ultimaspegne le speranze del popolo bianconero. Nicolò, Roma “Sul mercato bisogna tenere sempre gli occhi aperti, ma dopo gli arrivi di Kostic, Depay, Di Maria e il rientro di Chiesa, è difficile pensare che la Juve torni su”. Questo l’intervento di Niccolò Ceccarini a Radio Bianconera. Da inizio mercato èil nome cardine tra gli obiettivi della Juventus. Prima ancora del tanto atteso arrivo di Angel Di Maria, il giocatore della Roma è stato più volte accostato ai bianconeri. Ogni offerta di Agnelli è stata però rifiutata dai giallorossi che sono rimasti fermi sulle loro posizioni: niente contropartite, solo soldi immediati; nessun diritto o obbligo di riscatto. Condizioni che hanno spinto ...

