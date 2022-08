“Riposa in pace”. Cinema in lutto, con quel film ha fatto sognare generazioni (Di giovedì 18 agosto 2022) Regista, produttore e sceneggiatore, con una carriera di circa mezzo secolo; se n’è andato a 81 anni ucciso da un tumore al pancreas. Una carriera intensa la sua. Già ai tempi delle scuole superiori realizza i primi cortometraggi. Dal 1960 al 1964 è assistente alla regia allo Junges Theater di Amburgo e frequenta una scuola di recitazione. Nel 1965 segue corsi di storia del teatro presso le Università di Berlino e Amburgo. Dal 1966 frequenta la Deutsche film und Fernsehakademie di Berlino: il suo saggio finale Ich werde dich töten, Wolf viene trasmesso anche dal NDR. Poi realizza numerosi film televisivi, tra cui alcune puntate della popolare serie di telefilm gialla Tatort. Nel 1974 realizza il suo primo vero film, Einer von uns beiden, un giallo che lo segnalerà per le sue capacità tecniche.Proprio questa ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 agosto 2022) Regista, produttore e sceneggiatore, con una carriera di circa mezzo secolo; se n’è andato a 81 anni ucciso da un tumore al pancreas. Una carriera intensa la sua. Già ai tempi delle scuole superiori realizza i primi cortometraggi. Dal 1960 al 1964 è assistente alla regia allo Junges Theater di Amburgo e frequenta una scuola di recitazione. Nel 1965 segue corsi di storia del teatro presso le Università di Berlino e Amburgo. Dal 1966 frequenta la Deutscheund Fernsehakademie di Berlino: il suo saggio finale Ich werde dich töten, Wolf viene trasmesso anche dal NDR. Poi realizza numerositelevisivi, tra cui alcune puntate della popolare serie di telegialla Tatort. Nel 1974 realizza il suo primo vero, Einer von uns beiden, un giallo che lo segnalerà per le sue capacità tecniche.Proprio questa ...

