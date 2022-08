Rinnovo Tonali | parti più vicine | le cifre del nuovo accordo con il Milan

(Di giovedì 18 agosto 2022) Sandroe ilsi avvicinano: in arrivo la fumata bianca per ildel centrocampista. I dettagli delIle Sandrosono pronti a prolungare il matrimonio, visto che è in arrivo ildel contratto. Come si apprende da QS, lehanno raggiunto l’intesa fino al 30 giugno del 2027. Il centrocampista raggiungerà l’ingaggio di Tomori, passando da 1,2 milioni a 3,5. Si avvicina la fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Milan e Sandro Tonali sono vicinissimo all'intesa per il rinnovo del contratto: l'accordo verrà prolungato fino al 2027 Il Milan e Sandro Tonali sono pronti a siglare l'intesa per il rinnovo del contratto. Mercato Milan, accordo trovato tra Maldini e Tonali per il rinnovo del contratto: prolungamento fino al 2027 con adeguamento.