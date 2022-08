Rimane incinta a 24 anni con un kit fai da te e il donatore trovato online: «Da sempre desideravo diventare mamma» (Di giovedì 18 agosto 2022) Rimane incinta con l’inseminazione artificiale grazie a un kit acquistato in rete. Una 24enne londinese, Bailey Ennis, ha scelto di fare tutto da sola, senza rivolgersi a nessuna clinica e dopo aver contattato un sito di donatori di sperma, ha selezionato un candidato che ha inviato tutto il necessario. Con 30 euro, grazie a un rivenditore specializzato è rimasta incinta al primo tentativo nell’ottobre del 2021 e lo scorso 2 luglio ha messo al mondo il piccolo Lorenzo. «È da quando sono adolescente che desidero diventare mamma, e come donna gay, ho sempre saputo che sarebbe stato un caso di inseminazione artificiale. Ma non avevo alcun desiderio di avere una relazione. Volevo solo avere un bambino», ha raccontato Bailey alla stampa inglese chiarendo che aver avuto un figlio da sola è ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 18 agosto 2022)con l’inseminazione artificiale grazie a un kit acquistato in rete. Una 24enne londinese, Bailey Ennis, ha scelto di fare tutto da sola, senza rivolgersi a nessuna clinica e dopo aver contattato un sito di donatori di sperma, ha selezionato un candidato che ha inviato tutto il necessario. Con 30 euro, grazie a un rivenditore specializzato è rimastaal primo tentativo nell’ottobre del 2021 e lo scorso 2 luglio ha messo al mondo il piccolo Lorenzo. «È da quando sono adolescente che desidero, e come donna gay, hosaputo che sarebbe stato un caso di inseminazione artificiale. Ma non avevo alcun desiderio di avere una relazione. Volevo solo avere un bambino», ha raccontato Bailey alla stampa inglese chiarendo che aver avuto un figlio da sola è ...

