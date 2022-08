Riforma pensioni, intervista a Cosentino: ‘basta promesse, stop soluzioni tampone’ (Di giovedì 18 agosto 2022) In questi giorni é vivo più che mai il dibattito relativo alla Riforma pensioni, i partiti stanno diffondendo i loro programmi elettorali e il capitolo previdenziale é al centro dei punti, come era facilmente prevedibile. Tutti i partiti sanno perfettamente quanto per i cittadini sia importante superare la Riforma Fornero che se da un lato ha garantito stabilità e sostenibilità nel sistema previdenziale, allo stesso tempo ha creato rigidità e grosse difficoltà nell’accesso alla quiescenza. Dunque, sostengono in molti, é iniziata la campagna elettorale fatta di promesse irrealizzabili al solo scopo di convincere una fetta cospicua di elettori a dare il loro voto per poi una volta saliti al Governo far presente che dati i tempi e le risorse per il 2023 poco o nulla in campo previdenziale si potrà fare per garantire il ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 18 agosto 2022) In questi giorni é vivo più che mai il dibattito relativo alla, i partiti stanno diffondendo i loro programmi elettorali e il capitolo previdenziale é al centro dei punti, come era facilmente prevedibile. Tutti i partiti sanno perfettamente quanto per i cittadini sia importante superare laFornero che se da un lato ha garantito stabilità e sostenibilità nel sistema previdenziale, allo stesso tempo ha creato rigidità e grosse difficoltà nell’accesso alla quiescenza. Dunque, sostengono in molti, é iniziata la campagna elettorale fatta diirrealizzabili al solo scopo di convincere una fetta cospicua di elettori a dare il loro voto per poi una volta saliti al Governo far presente che dati i tempi e le risorse per il 2023 poco o nulla in campo previdenziale si potrà fare per garantire il ...

