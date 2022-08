Rifiuti ingombranti, domenica raccolta in tre municipi (Di giovedì 18 agosto 2022) – domenica 21 agosto AMA allestirà 3 ecostazioni per la raccolta differenziata straordinaria gratuita di Rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici nei municipi VI, VIII e XIII. Lo comunica AMA S.p.A. in una nota. L’appuntamento per i cittadini è a partire dalle ore 8, in via Ambrogio Necchi – area parcheggio (VI municipio), via Benedetto Croce (area interna sede VIII municipio), via Francesco Albergotti – area parcheggio (XIII municipio), dove potranno consegnare i Rifiuti ingombranti classici (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) e i cosiddetti RAEE (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 agosto 2022) –21 agosto AMA allestirà 3 ecostazioni per ladifferenziata straordinaria gratuita diurbani,, elettrici ed elettronici neiVI, VIII e XIII. Lo comunica AMA S.p.A. in una nota. L’appuntamento per i cittadini è a partire dalle ore 8, in via Ambrogio Necchi – area parcheggio (VIo), via Benedetto Croce (area interna sede VIIIo), via Francesco Albergotti – area parcheggio (XIIIo), dove potranno consegnare iclassici (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) e i cosiddetti RAEE (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, ...

LameziaInforma : I rifiuti ingombranti in località Annunziata indignano l’associazione Senza Nodi - Ecodallecitta : Domenica 21 agosto #AMA R@oma allestirà 3 ecostazioni per la raccolta differenziata straordinaria gratuita di… - Chiara_Roggeri : Via Schiavuzzo, Ie persone del posto abbandonano rifiuti e ingombranti sempre negli stessi punti. @RapPalermo potet… - RifiutiamociPA : RT @RapPalermo: @Chiara_Roggeri @RiRifiutiPa @RifiutiamociPA @ComunePalermo Buongiorno, l'intervento ë stato definito ieri sera. Oltre agli… - RapPalermo : @Chiara_Roggeri @RiRifiutiPa @RifiutiamociPA @ComunePalermo Buongiorno, l'intervento ë stato definito ieri sera. Ol… -