Ridurre l’orario di lavoro a parità di salario? In Italia si sta in fabbrica e in ufficio più che in Germania e Francia Ma non si produce di più

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 agosto 2022) La riduzione deldiè uno dei temi rilanciati in campagna elettorale, sulla scia delle proposte di Movimento 5 stelle, Sinistrana e Pd. Il punto di partenza sono le statistiche Ocse sulle ore lavorate che smentiscono molti luoghi comuni. Uno su tutti: insi lavora poco e intanto. Gli occupati tedeschi sono in assoluto quelli che passano meno tempo sul luogo di, 1.349 ore ciascuno in un anno. Insono 1.669 contro una media europea di 1.566 ore. Gli orari sono lunghi anche in Spagna, Portogallo e Grecia, paesi del Sud Europa non di rado vittime di stereotipi di senso opposto. Innon si superano le 1.490 ore mentre negli Stati Uniti si sale fino a 1791, 442 ore all’anno in più rispetto alla ...