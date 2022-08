Ricordi Lele di ”Un medico in famiglia”? Ecco com’è cambiato con gli anni

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 18 agosto 2022) Giulio Scarpati è noto al pubblico italiano per aver interpretato il personaggio di, nella serie TV ”Unin”. Nel corso della sua carriera professionale ha lavorato anche in teatro: ” Le smanie per la villeggiatura”, ”Le esperienze di Guglielmo Meister”, ”Il Drago”, ”Jacques il fatalista e il suo padrone”, ”Candelaio”, ”Il trionfo dell’amore”, ”Le donne di casa soa” ecc. Tuttavia la domanda che molti appassionati di ”Unin”, si saranno posti in questi, è la seguente: ”diventato? Giulio Scarpati,l’attore di ”Unin”? (Foto) Giulio Scarpati, l’attore di ”Unin ...