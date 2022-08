Renzi: “Non parlerei di serenità tra me e Letta per evitare battute” (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – “Eviterei di parlare si serenità tra me e Letta, sennò le battute si sprecano”. Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi, scherzando su una domanda sulla mancanza di “serenità” tra lui e il segretario del Pd Enrico Letta. “Bisogna smetterla con la dimensione personale, caratteriale polemica e stare sui contenuti. Ieri la discussione – prosegue – riguardava la gestione della pandemia. Possiamo dire che l’arrivo di Draghi contro Conte, di Figliuolo contro Arcuri, la scelta della svolta rispetto al modello Conte Speranza che chiamavano i soldati russi, è stato un passo avanti? Lo rivendico”. “Noi abbiamo proposto una commissione d’inchiesta per capire chi ha rubato come e quando, è una proposta che vorrei tutti gli altri rispondessero. E vale anche a destra”. “Sul ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – “Eviterei di parlare sitra me e, sennò lesi sprecano”. Lo dice il leader di Italia viva Matteo, scherzando su una domanda sulla mancanza di “” tra lui e il segretario del Pd Enrico. “Bisogna smetterla con la dimensione personale, caratteriale polemica e stare sui contenuti. Ieri la discussione – prosegue – riguardava la gestione della pandemia. Possiamo dire che l’arrivo di Draghi contro Conte, di Figliuolo contro Arcuri, la scelta della svolta rispetto al modello Conte Speranza che chiamavano i soldati russi, è stato un passo avanti? Lo rivendico”. “Noi abbiamo proposto una commissione d’inchiesta per capire chi ha rubato come e quando, è una proposta che vorrei tutti gli altri rispondessero. E vale anche a destra”. “Sul ...

