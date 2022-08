Renato Pozzetto, dopo il ricovero d’urgenza preoccupa la reazione scioccante del figlio Giacomo (Di giovedì 18 agosto 2022) Nelle ultime ore la situazione allarma enormemente. dopo il ricovero di Renato Pozzetto ecco come ha reagito il figlio Giacomo lasciando tutti senza parole. Uno dei più celebri personaggi del panorama comico del nostro Paese, amato da tutti per le sue innumerevoli commedie all’italiana è sicuramente e indubbiamente Renato Pozzetto, il quale in queste ultime ore ci sta facendo fremere di ansia per le sue poco note condizioni di salute. Cosa che più allarma i fan di lunga data è la reazione del figlio Giacomo che ci lascia intendere che qualcosa sia accaduto. Quello che è successo è a dir poco preoccupante. Renato Pozzetto, le sue ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 18 agosto 2022) Nelle ultime ore la situazione allarma enormemente.ildiecco come ha reagito illasciando tutti senza parole. Uno dei più celebri personaggi del panorama comico del nostro Paese, amato da tutti per le sue innumerevoli commedie all’italiana è sicuramente e indubbiamente, il quale in queste ultime ore ci sta facendo fremere di ansia per le sue poco note condizioni di salute. Cosa che più allarma i fan di lunga data è ladelche ci lascia intendere che qualcosa sia accaduto. Quello che è successo è a dir poconte., le sue ...

SkyTG24 : Renato Pozzetto rassicura i fan dopo il malore: “Tutto bene. Taaac” - fanpage : 'Tutto bene. Grazie per il pensiero. Taaaac' Dopo tanta preoccupazione per il suo ricovero Renato Pozzetto ci ha te… - Corriere : Renato Pozzetto rassicura i fan: «Grazie per il pensiero. Tutto bene. Taac» - RistagnoAnna : RT @fanpage: 'Tutto bene. Grazie per il pensiero. Taaaac' Dopo tanta preoccupazione per il suo ricovero Renato Pozzetto ci ha tenuto a rinc… - SalvatoreSamp : RT @tempoweb: 'Tutto bene. Taaac'. Renato Pozzetto rassicura i fan dopo il ricovero #cinema #iltempoquotidiano -