Renato Pozzetto come sta dopo il malore? Le sue condizioni di salute (Di giovedì 18 agosto 2022) Ecco come sta Renato Pozzetto dopo il ricovero per malore Renato Pozzetto è stato ricoverato per un lieve malore prima di Ferragosto nel reparto di Medicina del circolo di Varese. Diversi fan del comico hanno pubblicato messaggi di pronta guarigione al comico milanese. Ma come sta ora? Poche ore fa, Pozzetto ha rotto il silenzio con un messaggio sui social per tranquillizzare tutti. “Grazie per il pensiero. Tutto bene. Taaaac” queste sono state le parole del comico e attore protagonista de Il ragazzo di campagna. A fare da sfondo, il Lago Maggiore, luogo in cui Pozzetto si trova per riposare. Precisamente nella Locanda Pozzetto, gestita dal cuoco Luigino Pavanello e la socia Ileana ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 18 agosto 2022) Eccostail ricovero perè stato ricoverato per un lieveprima di Ferragosto nel reparto di Medicina del circolo di Varese. Diversi fan del comico hanno pubblicato messaggi di pronta guarigione al comico milanese. Masta ora? Poche ore fa,ha rotto il silenzio con un messaggio sui social per tranquillizzare tutti. “Grazie per il pensiero. Tutto bene. Taaaac” queste sono state le parole del comico e attore protagonista de Il ragazzo di campagna. A fare da sfondo, il Lago Maggiore, luogo in cuisi trova per riposare. Precisamente nella Locanda, gestita dal cuoco Luigino Pavanello e la socia Ileana ...

SkyTG24 : Renato Pozzetto rassicura i fan dopo il malore: “Tutto bene. Taaac” - fanpage : 'Tutto bene. Grazie per il pensiero. Taaaac' Dopo tanta preoccupazione per il suo ricovero Renato Pozzetto ci ha te… - Corriere : Renato Pozzetto rassicura i fan: «Grazie per il pensiero. Tutto bene. Taac» - livelifeVale : RT @AlessioLotito6: Bellissima notizia #Pozzetto rassicura tutti sulle sue condizioni Forza Renato ?? - livelifeVale : RT @robertopontillo: “Grazie per il pensiero. Tutto bene. Taac' - Renato #Pozzetto rassicura sul suo stato di salute, ringraziando tutti pe… -