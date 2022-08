Real Madrid | dalla Spagna | Casemiro vacilla | passaggio al Manchester United possibile

(Di giovedì 18 agosto 2022) Iltrema,stando seriamente davanti alla proposta dele potrebbe decidere concretamente di volare in Inghilterra. L’affare ha preso quota nelle ultime ore, dopo che i Red Devils hanno abbandonato la pista Adrien Rabiot a fronte delle esose richieste da parte della madre, e secondo quanto riporta AS, il centrocampista brasiliano dei Blancos sarebbe tentato dai 100 milioni di euro in cinque anni offerti dal club inglese. Otto stagioni al, a parte la parentesi di un anno al Porto, e una miriade di trofei infiniti potrebbero portare il classe ’92 a decidere di tentare una nuova avventura, alla ricerca di nuovi stimoli. Una risposta, però, non è ancora arrivata, e sia gli spagnoli che il ...

