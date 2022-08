Raspadori e Ndombelé, primo giorno da napoletani: Spalletti li avrà già contro il Monza (Di giovedì 18 agosto 2022) Ore frenetiche, la rivoluzione sta per essere ultimata. L'asse è sempre il solito: Roma, Castel Volturno, Napoli. I volti invece sono nuovi, sono quelli di Tanguy Ndombelé e Giacomo Raspadori, che ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 18 agosto 2022) Ore frenetiche, la rivoluzione sta per essere ultimata. L'asse è sempre il solito: Roma, Castel Volturno, Napoli. I volti invece sono nuovi, sono quelli di Tanguye Giacomo, che ...

