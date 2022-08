Raspadori al Napoli, documenti firmati: oggi le visite mediche (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono ore frenetiche in casa Napoli. Pochi minuti fa, il sito della Lega Serie A ha comunicato come il contratto di Giovanni Simeone sia stato depositato, quindi il Cholito è ufficialmente un giocatore del Napoli. Manca ancora il consueto tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, ma Simeone vestirà la maglia azzurra. Mercato Napoli Raspadori (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images) Non è finita qui, il Napoli ha piazzato il secondo colpo di giornata. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, anche Giacomo Raspadori è un giocatore del Napoli. Stando a quanto comunicato da Di Marzio attraverso il proprio profilo Twitter, i documenti sono stati firmati in questi istanti e le visite ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono ore frenetiche in casa. Pochi minuti fa, il sito della Lega Serie A ha comunicato come il contratto di Giovanni Simeone sia stato depositato, quindi il Cholito è ufficialmente un giocatore del. Manca ancora il consueto tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, ma Simeone vestirà la maglia azzurra. Mercato(Photo by Valerio Pennicino/Getty Images) Non è finita qui, ilha piazzato il secondo colpo di giornata. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, anche Giacomoè un giocatore del. Stando a quanto comunicato da Di Marzio attraverso il proprio profilo Twitter, isono statiin questi istanti e le...

