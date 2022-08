Rabiot Manchester United, trattativa saltata. La situazione (Di giovedì 18 agosto 2022) Rabiot non andrà al Manchester Uniter, ma la permanenza alla Juventus non è una priorità. Obiettivo giocare in Premier League La trattativa che doveva portare Rabiot al Manchester United si è arenata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore vorrebbe giocare in Premier League nonostante l’affare saltato: probabile l’addio alla Juventus a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022)non andrà alUniter, ma la permanenza alla Juventus non è una priorità. Obiettivo giocare in Premier League Lache doveva portarealsi è arenata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore vorrebbe giocare in Premier League nonostante l’affare saltato: probabile l’addio alla Juventus a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

