Rabiot blocca la Juventus | rifiutata una cifra assurda! Allegri furioso

(Di giovedì 18 agosto 2022) Adriendeve essersi affezionato a Torino, l’offerta dei Red Devilsfa infuriare i bianconeri, Paredes attende PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sembrava destinato a concludersi l’affareche aveva in un lampo improvviso trovato l’interesse del Manchester United, affare d’oro per lache sul giocatore non nutre particolari aspettative e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #JUVENTUS, SI BLOCCA LA CESSIONE DI #RABIOT ALLO UNITED: RICHIESTE RITENUTE ALTE E GIOCATORE NO… - Gazzetta_it : Rabiot, Shomurodov e i “tappi” d’oro: quando l’esubero ti blocca il mercato #calciomercato - infoitsport : Repubblica Torino - La mamma di Rabiot blocca i bianconeri - News24_it : Juve, addio a 20 milioni: mamma Rabiot blocca l’affare con lo United - Tuttosport - infoitsport : Gazzetta - Mamma dice no. Così Rabiot blocca il mercato dei bianconeri -

A bloccare tutto, però, il 'fuoco amico' sotto forma di Adrien. Juventus, corsa contro il tempo per Depay: ma le speranze di averlo subito scendono Memphis Depay © LaPresseSembrava fatta per ...... ma resta un club dall'immutato fascino e soprattutto dal portafogli sostanzioso: tutto era pronto per, con un quadriennale a 6 milioni di euro netti più bonus a salire lì, soltanto da firmare.Mercato della Juventus in stallo, la situazione Rabiot frena anche l'arrivo di Depay: Massimiliano Allegri nei guai ...Su Repubblica Torino: "La mamma di Rabiot blocca i bianconeri". La Juventus cerca una soluzione per disfarsi della paccottiglia, alleggerendo così il monte ingaggi per gli ...