Quella simpatia tra Ghedini e lo storico magistrato nemico che ora piange l'avvocato "leale"

(Di giovedì 18 agosto 2022) AGI - Chi, e sono tanti, sta massacrando la memoria di Niccolòsui social tacciandolo, tra le altre cose, di essersi messo di traverso alla giustizia, non può sapere che tra lui e il principale accusatore di Silvio Berlusconi, il pubblico ministero Fabio De Pasquale, c'era un rapporto di visibile. Il rappresentante della pubblica accusa nel processo Mediaset, l'unico concluso con una condanna definitiva al Cavaliere, ha reagito con profondo dispiacere alla notizia della sua scomparsa. “Tra noi ci sono sempre stati lealtà e rispetto reciproci” , le poche parole che ilha affidato all'AGI in queste ore. Ma che tra i due ci fosse feeling era possibile constatarlo nelle pause delle udienze dei processi a carico dell'ex premier che per anni hanno occupato le aule del Palazzo di Giustizia di Milano. Un'epoca di ...

Gli scambi di battute in un decennio di processi e la stima reciproca tra il pm Fabio De Pasquale, l'unico che ha fatto condannare Silvio Berlusconi, e l'avvocato ...