Qatar 2022: già venduti 2,45 milioni di biglietti (Di giovedì 18 agosto 2022) Mancano meno di 100 giorni all’inizio del Mondiale di calcio, che si disputerà in Qatar tra il 20 novembre e il 18 dicembre del 2022. La FIFA ha annunciato nella giornata di oggi attraverso una nota che per la manifestazione è stato venduto un totale di 2,45 milioni di biglietti. Durante la fase di vendita L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 18 agosto 2022) Mancano meno di 100 giorni all’inizio del Mondiale di calcio, che si disputerà intra il 20 novembre e il 18 dicembre del. La FIFA ha annunciato nella giornata di oggi attraverso una nota che per la manifestazione è stato venduto un totale di 2,45di. Durante la fase di vendita L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Governance #Notizie Qatar 2022: già venduti 2,45 milioni di biglietti: Mancano meno di 100 giorni all’inizio del M… - CalcioFinanza : Mondiali di #Qatar2022: già venduti 2,45 milioni di biglietti. Ecco le sfide con più richiesta… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: QATAR 2022 - Venduti 2,45 milioni biglietti per il Mondiale - susydigennaro : RT @napolimagazine: QATAR 2022 - Venduti 2,45 milioni biglietti per il Mondiale - petrazzuolo : RT @napolimagazine: QATAR 2022 - Venduti 2,45 milioni biglietti per il Mondiale -