Putin: "un milione di rubli alle mamme con 10 figli" (Di giovedì 18 agosto 2022) Contro il calo demografico russo piu' figli, ma soprattutto piu' madri dalla prole quasi bastevole a formare una squadra di calcio. Vladimir Putin ripesca dal cilindro della Storia il titolo e il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) Contro il calo demografico russo piu', ma soprattutto piu' madri dalla prole quasi bastevole a formare una squadra di calcio. Vladimirripesca dal cilindro della Storia il titolo e il ...

FPuppato88 : RT @GMnotizie: 1 milione di rubli alle donne russe che partoriscono 10 figli La mossa di Putin contro il declino demografico. La memoria t… - docmickey : @MaxPar55 @DANIELA25208347 @jacopo_iacoboni 100 milioni per risanare le casse del giornale? Qualche milione per le… - vaiomc : #crisanti parlando seriamente si stima che nel mondo quasi 700 milioni di persone, con oltre un milione di morti, o… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Crisi economica: - 4,8%. Lo Zar rispolvera la legge che dà un milione di rubli a chi fa 10 figli - pignasca : RT @LauraValenza1: Putin donerà un milione di rubli alle donne che partoriranno 10 figli. Per essere figli di Putin, invece, non occorrono… -